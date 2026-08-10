النفط يرتفع مع استمرار الغموض حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين وسط حالة من عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز في أي وقت قريب، بعدما قالت إيران إن اتفاقًا مع سلطنة عُمان بشأن تحديد ممرات ملاحية جديدة وصل إلى مراحله النهائية، لكنها شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال مطالبة بتلبية شروط أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتًا، أو 1.09%، إلى 84.46 دولارًا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا، أو 0.78%، إلى 78.79 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، وسط آمال بأن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

ورغم إعلان إيران امس الأحد أن الاتفاق مع سلطنة عُمان وصل إلى “مراحله النهائية”، فإنها جددت التأكيد على أن الممر المائي لن يُعاد فتحه إلا بعد استيفاء واشنطن شروطًا أخرى، من بينها تعويض الولايات المتحدة لإيران عن هجماتها واسعة النطاق.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة كيه سي إم تريد: “اعتاد المتداولون على الطبيعة المتقطعة للمفاوضات، وينتظرون أدلة ملموسة، مثل تحركات ناقلات نفط موثقة أو اتفاقات رسمية، قبل تقليص علاوة المخاطر بشكل أكبر.”

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن إيران والولايات المتحدة لا تجريان محادثات، وإن طهران لن تبدأ مفاوضات ما دامت واشنطن تنتهك اتفاقًا مؤقتًا جرى توقيعه في يونيو.

وفي تهديد إضافي للإمدادات، تعرضت منشأة نفطية سعودية لهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران إنها استهدفت مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد، وذلك بعد يومين من توقيع المملكة اتفاقًا دفاعيًا مع حليفتيها من الدول ذات الأغلبية السنية، تركيا وباكستان، ردًا على تصاعد حالة عدم الاستقرار الإقليمي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ذات الأغلبية الشيعية.

وفي سياق منفصل، اوضحت شركة أدنوك الإماراتية يوم الجمعة الماضي أن 15 من سفنها تعرضت لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية الصراع.