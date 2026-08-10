كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

كشفت الفنانة رشا سامي العدل عن واقعة وصفتها بالمأساوية، اكدت خلالها انه تم العثور على جثث أم وابنتيها داخل سيارة بمنطقة التجمع الخامس، إلى جانب العثور على جثة الأب داخل شقة الأسرة.

ووفقًا لما ورد في منشور رشا سامي العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اشتبه الأهالي في سيارة ملاكي متوقفة بأحد شوارع المنطقة ومغطاة بقماش، قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى مكان الواقعة لفحص السيارة.

وأضافت أن الفحص كشف، بحسب روايتها، عن وجود جثث سيدة وابنتيها، اللتين أشارت إلى أن أعمارهما 14 و16 عامًا، داخل السيارة، في ظروف لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل.

وأشارت الفنانة كذلك إلى أنه جرى الانتقال إلى شقة الأسرة بمنطقة النرجس، حيث زعمت العثور على الأب، زوج السيدة، متوفى داخل المنزل، موضحة أن الواقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

الأجهزة الأمنية تتحرك

وبحسب المنشور المتداول، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في موقعَي الواقعة، مع فحص السيارة والشقة ورفع الأدلة التي قد تساعد في كشف ملابسات ما حدث، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة.

كما تضمن المنشور حديثًا عن وجود خلافات سابقة بين الأب وشخص آخر، مع الإشارة إلى أن التحريات الأولية توصلت إلى هوية مشتبه به، إلا أن هذه التفاصيل لم يتسنَّ التحقق منها من مصدر رسمي حتى الآن.

واختتمت رشا سامي منشورها بالتساؤل حول إمكانية أن يصل الانتقام والخلافات بين الأشخاص إلى ارتكاب جريمة ضد أسرة كاملة، معبرة عن صدمتها من تفاصيل الواقعة المتداولة.

سيارة حادث التجمع

سيارة حادث التجمع