قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

السيارة
السيارة
محمد بدران

كشفت الفنانة رشا سامي العدل عن واقعة وصفتها بالمأساوية، اكدت خلالها انه تم العثور على جثث أم وابنتيها داخل سيارة بمنطقة التجمع الخامس، إلى جانب العثور على جثة الأب داخل شقة الأسرة.

ووفقًا لما ورد في منشور رشا سامي العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اشتبه الأهالي في سيارة ملاكي متوقفة بأحد شوارع المنطقة ومغطاة بقماش، قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى مكان الواقعة لفحص السيارة.

وأضافت أن الفحص كشف، بحسب روايتها، عن وجود جثث سيدة وابنتيها، اللتين أشارت إلى أن أعمارهما 14 و16 عامًا، داخل السيارة، في ظروف لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل.

وأشارت الفنانة كذلك إلى أنه جرى الانتقال إلى شقة الأسرة بمنطقة النرجس، حيث زعمت العثور على الأب، زوج السيدة، متوفى داخل المنزل، موضحة أن الواقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

الأجهزة الأمنية تتحرك

وبحسب المنشور المتداول، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في موقعَي الواقعة، مع فحص السيارة والشقة ورفع الأدلة التي قد تساعد في كشف ملابسات ما حدث، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة.

كما تضمن المنشور حديثًا عن وجود خلافات سابقة بين الأب وشخص آخر، مع الإشارة إلى أن التحريات الأولية توصلت إلى هوية مشتبه به، إلا أن هذه التفاصيل لم يتسنَّ التحقق منها من مصدر رسمي حتى الآن.

واختتمت رشا سامي منشورها بالتساؤل حول إمكانية أن يصل الانتقام والخلافات بين الأشخاص إلى ارتكاب جريمة ضد أسرة كاملة، معبرة عن صدمتها من تفاصيل الواقعة المتداولة.

سيارة حادث التجمع
سيارة حادث التجمع
منشور رشا سامي العدل
مقتل اسرة ام واطفالها داخل سيارة التجمع الخامس حادث التجمع الخامس رشا سامي العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد