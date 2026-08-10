خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

حسم الإعلامي خالد الغندور الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما ترددت أنباء عن وجود عرض سعودي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:مجرد معلومة مافيش اي عرض سعودي لأحمد فتوح.

علي الجانب الآخر كشفت صحيفة الوئام السعودية عن رغبه نادي الفتح السعودي في ضم أحمد فتوح نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الفتح أشادوا بأداء فتوح مع الزمالك، بالإضافة إلى تقديمه لمستويات مميزة خلال المباريات التي شارك فيها في كأس العالم 2026؛ ليؤكد قدراته الفنية.

وتتمسك إدارة نادي الزمالك ببقاء أحمد فتوح ضمن صفوف الفريق، حيث تسعى إلى تجديد عقده، خاصة في ظل أزمة القيد التي يعاني منها الفريق.