الفتح السعودي يستهدف ضم أحمد فتوح من الزمالك

دخل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دائرة اهتمامات نادي الفتح السعودي، تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما أوردته صحيفة «الوئام» السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الفتح تضع أحمد فتوح ضمن اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب وخبراته الدولية مع منتخب مصر.

وشارك فتوح مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، قبل أن يتعرض لإصابة في ختام دور المجموعات، ليغيب عن مباراتي دور الـ32 ودور الـ16.

ولم يكشف التقرير عن وجود تحرك رسمي من جانب نادي الفتح لتقديم عرض إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات اللاعب، أو ما إذا كان الاهتمام لا يزال في مرحلة دراسة إمكانية التعاقد معه.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، قد تولى قيادة الفتح السعودي، قبل أن يرحل خلال الصيف لتدريب نادي الخليج، بينما تولى خالد العطوي المسؤولية الفنية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وظهر أحمد فتوح مع منتخب مصر خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026، بعدما بدأ الموسم مع الزمالك وسط أزمات شخصية أثرت على مسيرته مع الفريق.