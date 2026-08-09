مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب ليستر سيتي لويس بيدج

يعمل نادي مانشستر يونايتد على إتمام صفقة ضم لاعب ليستر سيتي الشاب لويس بيدج البالغ من العمر 18 عاما.

ويُعتبر لاعب الوسط، والذي نال لقب أفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي، أحد أبرز المواهب الواعدة خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك لاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا في 21 مباراة مع ليستر سيتي، من بينها خمس مباريات كأساسي الموسم الماضي، وكانت آخر مشاركة له في فوز ليستر سيتي على نورثامبتون في كأس كاراباو يوم السبت الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق، كما أبدى كل من أرسنال وأستون فيلا اهتمامًا كبيرًا بضم بيدج، الذي أتمّ عامه الثامن عشر الشهر الماضي، خلال الأسابيع الأخيرة.

قد يصبح بيدج الآن أحدث لاعب شاب يغادر ليستر سيتي بعد انضمام المهاجم جيريمي مونجا، البالغ من العمر 17 عامًا، إلى مانشستر سيتي.

وقّع اللاعب الشاب عقدًا احترافيًا مع ليستر سيتي في سبتمبر 2025، مما يعني أن على مانشستر يونايتد الاتفاق على رسوم الانتقال مع ليستر سيتي.

عند توقيع ذلك العقد، وصفه ليستر بأنه "أحد أبرز المواهب في فريقنا".