قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وصول 38 أسير فلسطيني محرر إلى مستشفى ناصر عبر معبر كرم أبو سالم

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير فلسطينية بأن  38 أسيرا فلسطينيا محررا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس عبر معبر كرم أبو سالم.

ومن جانبه ؛ ذكر الصليب الأحمر الفلسطيني أنه ساهم في نقل 37 معتقلاً بينهم سيدة أُفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقال الصليب الأحمر في بيان له :  منذ 2023 سهلنا نقل أكثر من 2700 معتقل مُفرج عنهم.

وأشار الصليب الأحمر إلى أنه لم يتمكن من زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وفي تصريحات لاحقة ؛ أكد ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى المحررين الفلسطينيين أن واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يزداد صعوبة جراء السياسات العقابية والانتقامية التي تنفذ كل يوم بحق الأسرى بدعم من المؤسسات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وقال شريتح - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إنه منذ 3 سنوات يعيش الأسرى الفلسطينيين وضعا غير طبيعي وخطير جدا داخل السجون والمعتقلات ، حيث أصبحت جرائم الاحتلال بحق الأسرى جرائم مقننة ومسيسة وتمر ضمن قوانين وسياسات".

وأضاف أن استهداف الأسرى داخل السجون يعد استهدافًا للقانون الإنساني الفلسطيني ويدل على أن الاحتلال الإسرائيلي ينكر الوجود الإنساني الفلسطيني، منوها بأن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تزداد وتتصاعد كل يوم والصعوبات تصبح أكثر تعقيدا في ظل أصوات التطرف الإسرائيلي.

وأشار المتحدث إلى أن هجمات سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023 على الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون والمعتقلات لم تكن وليدة الصدفة بل كانت معدة ومجهزة مسبقا من أجل القضاء على الحقوق الفلسطينية في الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية لم تقم بدورها الحقيقي في مساندة الشعب الفلسطيني وزيارة السجون الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التطرف الإسرائيلية.

وكان مكتب إعلام الإسرى الفلسطينيين قد أفاد بأن الأوضاع في سجن النقب تزداد سوءا مع نقص الطعام وتشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى.

مستشفى ناصر معبر كرم سالم أسير فلسطيني الصليب الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد