وصول 38 أسير فلسطيني محرر إلى مستشفى ناصر عبر معبر كرم أبو سالم

أفادت تقارير فلسطينية بأن 38 أسيرا فلسطينيا محررا وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس عبر معبر كرم أبو سالم.

ومن جانبه ؛ ذكر الصليب الأحمر الفلسطيني أنه ساهم في نقل 37 معتقلاً بينهم سيدة أُفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقال الصليب الأحمر في بيان له : منذ 2023 سهلنا نقل أكثر من 2700 معتقل مُفرج عنهم.

وأشار الصليب الأحمر إلى أنه لم يتمكن من زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وفي تصريحات لاحقة ؛ أكد ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى المحررين الفلسطينيين أن واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يزداد صعوبة جراء السياسات العقابية والانتقامية التي تنفذ كل يوم بحق الأسرى بدعم من المؤسسات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وقال شريتح - في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية - "إنه منذ 3 سنوات يعيش الأسرى الفلسطينيين وضعا غير طبيعي وخطير جدا داخل السجون والمعتقلات ، حيث أصبحت جرائم الاحتلال بحق الأسرى جرائم مقننة ومسيسة وتمر ضمن قوانين وسياسات".

وأضاف أن استهداف الأسرى داخل السجون يعد استهدافًا للقانون الإنساني الفلسطيني ويدل على أن الاحتلال الإسرائيلي ينكر الوجود الإنساني الفلسطيني، منوها بأن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تزداد وتتصاعد كل يوم والصعوبات تصبح أكثر تعقيدا في ظل أصوات التطرف الإسرائيلي.

وأشار المتحدث إلى أن هجمات سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023 على الشعب الفلسطيني والأسرى في السجون والمعتقلات لم تكن وليدة الصدفة بل كانت معدة ومجهزة مسبقا من أجل القضاء على الحقوق الفلسطينية في الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العالمية لم تقم بدورها الحقيقي في مساندة الشعب الفلسطيني وزيارة السجون الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التطرف الإسرائيلية.

وكان مكتب إعلام الإسرى الفلسطينيين قد أفاد بأن الأوضاع في سجن النقب تزداد سوءا مع نقص الطعام وتشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية بحق الأسرى.