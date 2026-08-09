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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. الشمال القطري يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

الأهلي
الأهلي
مجدي سلامة

أعلن نادي الشمال القطري عن التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتباراً من الموسم المقبل.

ووفقًا لبيان النادي فإن محمد علي بن رمضان يمتلك إمكانات فنية عالية تؤهله لتقديم إضافة حقيقية لفريق الكرة، إلى جانب الخبرات التي يمتلكها بعد تجاربه السابقة مع النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، فضلاً عن كونه لاعباً في صفوف المنتخب التونسي.

بن رمضان يجتاز الكشف الطبي 

وقد اجتاز بن رمضان الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المنتظر أن ينضم فوراً إلى تدريبات الفريق استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد (2026/2027)، الذي سيبدأ في 20 أغسطس الحالي بالجولة الأولى من دوري نجوم بنك الدوحة.

ويخوض الشمال أولى مبارياته في الدوري يوم 21 أغسطس الحالي بمواجهة النادي العربي ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وتمنى نادي الشمال كل التوفيق للاعب الجديد محمد علي بن رمضان في مشواره المقبل مع النادي، وأن يحقق مع زملائه نجوم الشمال الإضافة المرجوة.

الشمال القطري الأهلي لاعب الأهلي

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