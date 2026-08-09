سيكون مفاجأة.. الأهلي يتفاوض مع لاعب وسط سوبر لتعويض بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن فتح الأهلي مفاوضات مع لاعب خط وسط سوبر لخلافة محمد على بن رمضان الذي رحل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي يقترب من إنهاء المفاوضات مع لاعب إفريقي في وسط الملعب ويقال إنه لاعب مفاجأة.

رحيل محمد علي بن رمضان

أعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رحيل التونسي محمد علي بن رمضان عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية مشواره مع القلعة الحمراء.

وحرص النادي الأهلي على توجيه الشكر للاعب التونسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رسالة جاء فيها: "شكرًا محمد علي بن رمضان.. نتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة".

وكان محمد علي بن رمضان قد انضم إلى الأهلي في صيف عام 2025 قادمًا من نادي فرينكفاروزي المجري، قبل أن تنتهي رحلته مع الفريق بعد موسم واحد.

ويواصل الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، الذي ينافس خلاله على عدة بطولات، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.