أزمة القيد تحرم الزمالك من التعاقد مع نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة بشأن مستقبل محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، في ظل امتلاكه عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط ترقب لموقف اللاعب النهائي من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن محمد شريف لديه العديد من العروض خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن اللاعب يحظى باهتمام أكثر من نادٍ يسعى للحصول على خدماته قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح شوبير أن نادي الزمالك كان من الممكن أن يتحرك للتعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي حالت دون اتخاذ خطوات رسمية نحو ضم اللاعب.

وأشار إلى أن غلق باب القيد أمام الزمالك يمثل عائقًا أمام تحركات إدارة النادي في سوق الانتقالات، خاصة أن الفريق كان بحاجة إلى تدعيم صفوفه بعدد من العناصر استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد مركز المهاجم من المراكز التي تحتاج إلى تدعيم داخل الزمالك، إلا أن استمرار أزمة القيد يحرم النادي من إمكانية الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات.

وفي المقابل، يواصل محمد شريف دراسة العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، في ظل وجود اهتمام من أكثر من نادٍ بالحصول على خدماته.

ويترقب اللاعب حسم موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الجديد، في الوقت الذي تواصل فيه الأندية تحركاتها لتدعيم الخط الأمامي.

ويملك محمد شريف خبرات كبيرة على المستوى المحلي والقاري، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية التي تبحث عن مهاجم يمتلك خبرة في المنافسات المختلفة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل مهاجم الأهلي، سواء بالاستمرار مع الفريق أو خوض تجربة جديدة حال وصول عرض مناسب وحسم جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة.