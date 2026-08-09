طلاب هندسة عين شمس يحققون إنجازا عالميا في منافسة مقاومة الزلازل

قال حسن علاء، عضو فريق هندسة الزلازل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الفريق نجح في حصد 4 جوائز من أصل 8 جوائز تم توزيعها خلال المسابقة، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام بين الجامعات المشاركة.

وأوضح علاء، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الإنجاز يمثل سابقة مهمة للجامعة ولمصر، مشيرًا إلى أن الفريق واجه منافسة قوية من جامعات عالمية، إلا أن الإصرار والمتابعة المستمرة من الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ساعدا الطلاب على تحقيق هذا الترتيب المتقدم.

نموذج مبنى مصمم لمقاومة الزلازل

وأشار عضو فريق هندسة الزلازل إلى أن المشروع اعتمد على تصميم نموذج لمبنى قادر على مقاومة تأثيرات الزلازل، وفق شروط ومعايير محددة تضعها المسابقة، موضحًا أن النموذج خضع لاختبارين يحاكيان تأثير الزلازل عليه.

وأضاف أن الاختبار الأول يحاكي هزة تتراوح شدتها تقريبًا بين 2.5 و3 درجات وفق طبيعة الاختبار، بينما يستمر الاختبار الثاني حتى يصل جهاز المحاكاة إلى الحد الأقصى لقدراته، بما يسمح بتقييم مدى تحمل النموذج للزلازل.

تعاون بين «المدني» و«العمارة»

وأكد علاء أن المشروع شهد تعاونًا بين طلاب قسمي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، حيث تولى كل تخصص جانبًا من جوانب التصميم، مع العمل للوصول إلى نموذج متكامل يجمع بين الشكل المعماري والمتطلبات الإنشائية.

وأوضح أن اختلاف وجهات النظر بين التخصصين كان موجودًا، لكن الهدف المشترك المتمثل في تقديم أفضل تصميم ساعد الفريق على الوصول إلى أرضية مشتركة وتحقيق التكامل بين الجانبين.

ويعكس الإنجاز قدرة طلاب الجامعات المصرية على المنافسة في المسابقات العلمية الدولية، خاصة في المجالات الهندسية المرتبطة بتصميم المنشآت وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر الطبيعية.