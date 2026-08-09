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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في أحد مطاحن الدقيق بمطروح

رئيس الوزراء في مطروح
رئيس الوزراء في مطروح
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير العمل بـ أحد مطاحن القطاع الخاص المتعاملة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنتاج الدقيق البلدي المدعم؛ وذلك أثناء جولته الموسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح، حيث كان في استقباله الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى شرح حول الطاقة التشغيلية للمطحن ونطاق التوزيع، حيث يخدم نحو 52 مخبزاً بحصة شهرية تبلغ نحو 900 طن من الدقيق، إلى جانب 112 مستودعاً للدقيق بحصة شهرية تبلغ نحو 1020 طناً، فيما تغطي عمليات التوزيع عدداً من مراكز ومدن المحافظة، تشمل مرسى مطروح، ورأس الحكمة، والضبعة، والنجيلة، وبراني، والسلوم، وسيوة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي انتظام تطبيق منظومة الخصم المباشر الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة على حركة وتداول الدقيق المدعم، وتنظيم وتسريع العمليات المالية والمحاسبية بين مختلف أطراف المنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وضمان وصول الكميات المخصصة إلى مستحقيها، مع الحفاظ على انتظام إمدادات المخابز ومستودعات الدقيق دون تأثر.

الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء مطاحن الأخوة المتحدين التموين الدقيق

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