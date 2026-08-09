وحش شاومي القادم.. كل ما تريد معرفته عن هاتف iQOO Neo 11 Ultra

تستعد شركة iQOO الصينية لإزاحة الستار رسمياً عن هاتفها المنتظر iQOO Neo 11 Ultra غداً (10 أغسطس) في السوق الصينية.

على الجانب الآخر وقبل الساعات القليلة من الحدث المرتقب، نجحت منصة اختبارات الأداء الشهيرة Geekbench 6 في حسم الجدل المحيط بالهاتف، بعد ظهور الجهاز على منصتها كاشفاً عن تفاصيل معالجه المعدل وخيارات الذاكرة المتاحة.معالج Dimensity 9500 بنسخة خاصةوفقاً لبيانات منصة Geekbench، ظهر الهاتف برقم الطراز V2573A.

أظهرت النتائج اعتماده على شريحة MediaTek Dimensity 9500 الرائدة، كما يأتي بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G1 Ultra MC11 ويدعم الهاتف يدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ضخمة تصل إلى 16 جيجابايت، كما سيعمل بأحدث أنظمة تشغيل جوجل Android 16 مع تحديث OriginOS 6.

ميزات هاتف iQOO Neo 11 Ultra

تشير التقارير إلى أن الشركة ستطرح الهاتف بأربعة خيارات من المساحة التخزينية والرام لتلبية كافة الاحتياجات:12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين.12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين.16 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين.16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين.شاشة OLED وبطارية ضخمة غير مسبوقة

بحسب التسريبات المحيطة بالهاتف، سيأتي iQOO Neo 11 Ultra مواكباً لأحدث التقنيات عبر شاشة OLED مسطحة مقاس 6.83 بوصة بدقة فائقة 2K، مدمج بها مستشعر بصمة متطور يعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية (Ultrasound) لضمان سرعة واستجابة أعلى.

أما المفاجأة الأكبر فتكمن في البطارية؛ حيث يُشاع أن الهاتف سيحمل بطارية عملاقة بسعة تقارب 9000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، وهي سعة استثنائية في هذه الفئة من الهواتف.تصميم متين وكاميرات احترافيةالهاتف مزود بإطار معدني متوسط لتعزيز المتانة، بالإضافة إلى هيكل مقاوم تماماً للماء والغبار بأعلى المعايير العالمية IP68/69.

ميزات التصوير

أما عن ميزات التصوير، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مجهزة بتقنية التثبيت البصري (OIS) لمنع اهتزاز الصور والفيديوهات.

منافسة شرسة منتظرة

يستهدف هاتف iQOO Neo 11 Ultra الدخول في منافسة مباشرة وطاحنة مع سلسلة Redmi K100 Pro الشهيرة، والتي تعتمد على معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Elite Gen 5 .