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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تقنية تكشف عن تصميم هاتف iQOO Z11 المرتقب

هاتف iQOO Z11
هاتف iQOO Z11
احمد الشريف

كشفت تسريبات مصورة ونشرتها منصات تقنية نقلاً عن تسريبات عبر موقع "ويبو" (Weibo)، عن الملامح التصميمية الأولى لهاتف "آيكو زد 11" (iQOO Z11) المرتقب من شركة "آيكو" (iQOO) التابعة لشركة "فيفو" (vivo)، حيث أظهرت الصور اعتماد شريط كاميرات خلفي عريض يمتد بعرض الجهاز ومستوحى من تصميم هواتف "بكسل" (Pixel) التابعة لشركة جوجل.

تفاصيل التصميم الهيكلي وشريط الكاميرات الخلفي 

فيما  تتجه شركة iQOO للتخلي عن الوحدات المربعة والمستديرة التقليدية للكاميرات في السلسلة الجديدة، لصالح بروز أفق كامل ممتد أعلى الظهر الزجاجي للهاتف يضم عدسات التصوير والفلاش الضوئي.

وأوضحت الصور المسربة أن شريط الكاميرات يضم مستشعرين رئيسيين بداخل حلقة دائرية بارزة، إلى جانب فتحة مخصصة للمستشعرات الإضافية وضوء الفلاش، مما يمنح الهاتف طابعاً بصرياً متميزاً وشبيهاً بسلسلة هواتف Google Pixel الأخيرة.

المواصفات التقنية المتوقعة 

 وأفادت التقارير بأن هاتف iQOO Z11 سيأتي بشاشة مسطحة من نوع OLED وبدقة عرض 1.5K، مع دعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هرتز لتوفير تجربة سلاسة عالية أثناء الاستخدام والألعاب.

وذكرت المصادر التقنية أن الهاتف يعتمد على معالج متوسط قوي من سلسلة معالجات كوالكوم Snapdragon أو ميديا تيك Dimensity، مع بطارية ضخمة تتجاوز سعتها 6,000 مللي أمبير في الساعة ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط.

جدول الطرح بالأسواق وموعد الإعلان الرسمي 

وأشارت التسريبات إلى أن الشركة تستعد للطرح الرسمي للجيل الجديد من السلسلة بداخل السوق الصيني أولاً، قبل إطلاق النسخ العالمية المخصصة للأسواق الأسيوية والشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.

ولم تصدر شركة iQOO أي تصريحات رسمية لتأكيد تفاصيل التصميم أو الموعد النهائي للمؤتمر الصحفي، بانتظار الكشف عن البيان الرسمي للشركة خلال الأسابيع المقبلة.

هاتف iQOO Z11 آيكو زد 11 Pixel

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