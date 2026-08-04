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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو البلطجة على عقار تحت الإنشاء في مرسى علم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمان على التصوير من شخصين آخرين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على أحد العقارات والعاملين به بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر .
 


 

بالفحص تبين أن العقار المشار إليه تحت الإنشاء "كائن بدائرة قسم شرطة مرسى علم بالبحر الأحمر" محل نزاع قضائى على الملكية بين طرفين، وصادر قرار من النيابة العامة عام 2023 بغل يد الطرفين على العقار لحين إنتهاء النزاع.. وأنه بتاريخ 12 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة مرسى علم من (حارسين خصوصيين "القائمان على تصوير المقطع" - مقيمان بدائرة القسم) يعملان لدى أحد طرفى النزاع بتضررهما من الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو لتعديهما عليهما بالسب ومحاولة طردهما من محل عملهما .


 

أمكن ضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (حارسين خصوصيين - مقيمان بدائرة القسم) يعملان لدى الطرف الآخر من النزاع، وبمواجهتهما أقرا بحدوث مشادة بينهما والطرف الأخر على خفرة العقار المشار إليه لذات النزاع، وإتهموهما بالتعدى عليهما بالسب.. كما تبين عدم صحة إدعاء القائمان على النشر من ممارستهما أعمال البلطجة .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين .



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مرسى علم

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