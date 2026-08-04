تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

كشفت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عن ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بعدوى طفيلية معوية تُعرف باسم "داء السيكلوسبورا" (Cyclosporiasis)، والتي تسبب إسهالًا شديدًا، مع ربط معظم الإصابات بأشخاص عادوا مؤخرًا من المكسيك، خاصة من المنتجعات السياحية الشهيرة.

طفيل معوي يسبب إسهال يجتاح وجهات سياحية

ووفقًا لبيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA)، تم تسجيل 67 إصابة في إنجلترا واسكتلندا وويلز خلال الفترة من 30 أبريل إلى 15 يوليو، بينما يبلغ متوسط الإصابات السنوي عادة نحو 93 حالة فقط، ما يشير إلى زيادة ملحوظة خلال فترة قصيرة.

وأغلب الإصابات مرتبطة بالسفر إلى المكسيك

وأوضحت الوكالة أن 48 حالة من أصل 67 إصابة كانت لأشخاص عادوا من المكسيك، بينما ارتبطت حالة واحدة بالسفر إلى الولايات المتحدة وأخرى بكينيا، في حين لا تزال بقية الحالات قيد التحقيق.

كما تشهد الولايات المتحدة تفشيًا واسعًا للطفيلي، حيث تم تسجيل نحو 7 آلاف إصابة مؤكدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، مع تصدر ولاية ميشيغان قائمة الولايات الأكثر تضررًا.

داء السيكلوسبورا

كيف ينتقل الطفيل؟

وينتقل طفيل Cyclospora cayetanensis عبر تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويكثر وجوده في المنتجات الطازجة مثل:

الخضراوات الورقية.

الأعشاب الطازجة.

التوت.

الفواكه غير المقشرة.

السلطات النيئة.

وأشار الخبراء إلى أن الإصابة قد تحدث حتى داخل المنتجعات الفاخرة الشاملة، إذا لم يتم الالتزام بمعايير سلامة الغذاء.

داء السيكلوسبورا

أعراض داء السيكلوسبورا

وتشمل أبرز الأعراض:

إسهال مائي شديد ومتكرر.

تقلصات وآلام بالمعدة.

فقدان الشهية.

الغثيان والقيء.

الانتفاخ والغازات.

فقدان الوزن.

الإرهاق.

الصداع.

الحمى وأعراض تشبه الإنفلونزا.

وقد تستمر الأعراض لأكثر من شهر إذا لم يتم علاجها، بينما قد تصبح خطيرة لدى أصحاب المناعة الضعيفة.

داء السيكلوسبورا

تحذيرات للمسافرين

وقال الدكتور فيليب فيل، استشاري طب السفر في وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن الوكالة رصدت مؤخرًا ارتفاعًا في إصابات السيكلوسبورا بين العائدين من المكسيك، داعيًا المسافرين إلى اتخاذ احتياطات صارمة للوقاية.

وشدد على أهمية:

شرب المياه المعبأة فقط.

تناول الأطعمة المطهية جيدًا.

تجنب السلطات والخضراوات النيئة.

الابتعاد عن الأعشاب الطازجة والتوت غير المطهو.

عدم تناول الفواكه غير المقشرة.

كما نصح أي شخص يعاني من الإسهال بعد العودة من السفر بسرعة مراجعة الطبيب، مع إبلاغه بتاريخ السفر.

داء السيكلوسبورا

كيف يتم التشخيص والعلاج؟

ويتم تشخيص المرض من خلال تحليل عينات البراز للكشف عن الطفيل. وفي معظم الحالات تختفي العدوى تلقائيًا، لكن قد يصف الأطباء مضادات حيوية للحالات الشديدة أو التي تستمر لفترات طويلة، خاصة لدى المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات.