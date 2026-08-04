مصطفى شوبير مستمر مع الأهلي رغم العروض الأوروبية.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، تلقى عرضين رسميين للاحتراف الأوروبي عقب مشاركته في كأس العالم، إلا أن إدارة القلعة الحمراء تتمسك باستمراره مع الفريق.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن العرض الأول جاء من نادي نوردشيلاند الدنماركي، موضحًا أن حسام الزناتي تواصل معه شخصيًا، وطلب منه التواصل مباشرة مع عصام سراج، مشيرًا إلى أن النادي الدنماركي أبدى استعداده لدفع مليون دولار للتعاقد مع الحارس بسبب حاجته العاجلة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأضاف أن العرض الثاني وصل من نادي سلافيا براغ التشيكي، الذي دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي لضم اللاعب.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي لا يفكر في التفريط في مصطفى شوبير، مؤكدًا أن النادي متمسك ببقائه حتى إذا تلقى عرضًا يفوق قيمة عرض نوردشيلاند بعشرة أضعاف، لافتًا إلى أن الحارس أصبح الأقرب للاستمرار ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.