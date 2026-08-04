محافظ مطروح يتابع إصلاح قطع كابل الكهرباء لمستشفى العلمين النموذجي

تابع اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، تداعيات قطع كابل الكهرباء المغذي لمستشفى العلمين النموذجي، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس بهجت عبدالحليم فياض رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، والمهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح.

إجراءات عاجلة

ووجّه محافظ مطروح باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم تأثر العمل بالمستشفى، حيث تم الدفع بمولدات كهرباء إضافية لتأمين تشغيل الأجهزة والمرافق الحيوية، بما يضمن انتظام تقديم الرعاية الصحية للمرضى دون انقطاع.

كما باشرت فرق المهندسين والفنيين بشركة الكهرباء أعمال إصلاح الكابل المتضرر على الفور، بالتنسيق مع مركز ومدينة العلمين، مع تكثيف الجهود للإسراع في إعادة التيار الكهربائي للمستشفى، إلى جانب قيام شركة مياه مطروح بإصلاح كسر خط المياه الذي وقع بالتزامن مع أعمال الحفر التي ينفذها أحد المقاولين ضمن مشروعات مد البنية التحتية بشوارع مدينة العلمين.

وأكد محافظ مطروح استمرار المتابعة اللحظية حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وعودة جميع المرافق للعمل بكامل كفاءتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومراجعة تصاريح اى أعمال للحفر بالمحافظة

مشددًا على ضرورة الالتزام بأقصى معايير السلامة والدقة أثناء تنفيذ أعمال الحفر حفاظًا على مرافق البنية التحتية وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.