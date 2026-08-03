"شاطئ الفن" يفتتح فعالياته في مطروح والإسكندرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات برنامج "شاطئ الفن" في محافظتي مطروح والإسكندرية، وذلك في إطار المشروع القومي لنشر الفنون في الشارع المصري "الثقافة حياة".

وشهدت الانطلاقة تقديم عروض فنية متنوعة جمعت بين الفلكلور والموسيقى العربية والإيقاعات الشرقية، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع الفقرات الفنية.

في مطروح، استضاف "مسرح النادي الاجتماعي" افتتاح البرنامج بحضور عدد من القادة التنفيذيين، حيث قدمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث البدوي، منها: "الفرح"، و"الجيه"، و"الكف"، كما أحيت فرقة طنطا للموسيقى العربية حفلاً طربيًا تضمن مختارات من الأغنيات الكلاسيكية، إلى جانب ميدلي من أشهر أغاني التسعينيات وأعمال الفنان محمد فوزي.

وفي الإسكندرية، انطلقت الفعاليات بقصر ثقافة الأنفوشي، حيث قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية باقة من الأغنيات الوطنية والشعبية التي تحتفي بعروس البحر المتوسط، إلى جانب مجموعة من الأغاني الإيقاعية والطربية التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، كما شاركت فرقة طنطا للموسيقى العربية ببرنامج غنائي متنوع، فيما اختتمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية الأمسية بعروض مستوحاة من التراث البورسعيدي، أبرزها "الصيادين"، و"السمسمية"، و"محلاك يا سمك".

ويُنظم البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرعي ثقافة مطروح والإسكندرية، ويضم 118 عرضًا فنيًا مجانيًا بواقع 59 عرضًا في كل محافظة، تستمر حتى الأول من سبتمبر بالإسكندرية والرابع من سبتمبر بمطروح، في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لنشر الفنون وإتاحة العروض الفنية المجانية للجمهور خلال موسم الصيف، بما يساهم في الحفاظ على التراث الفني المصري وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.