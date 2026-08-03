الفيوم تستعد لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج المكونات الكهربائية وضفائر السيارات.. تفاصيل

​استقبل الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، وفد مجموعة "السويدي إليكتريك"، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاح المكونات الكهربائية وضفائر السيارات، بمنطقة منشاة كمال، مركز الفيوم، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات المتقدمة وتوفير فرص العمل للشباب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وضم الوفد؛ المحاسب بهاء الدين عبد الله رئيس القطاعات المالية بمجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس جمال ميلاد مدير عام المشروع، والأستاذ محمد عبد الرحمن مدير المشروع.

​خلال اللقاء، تم استعراض المخطط العام للمشروع، والجدول الزمني المقترح لإنشاء المجمع الصناعي، والاحتياجات اللوجستية والبنية التحتية المطلوبة لضمان سرعة البدء في التنفيذ. ​وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة للمستثمرين الجادين، خصوصاً للمشروعات كثيفة العمالة، مشيراً أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية وبنية أساسية واعدة قادرة على جذب كبرى الكيانات الاقتصادية.

​وأضاف، أن إقامة هذا المجمع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الصناعة بالفيوم، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في ​توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين، و​دعم الاقتصاد المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الصناعات الهندسية، فضلاً عن ​تحويل الفيوم إلى مركز صناعي إقليمي متطور يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد "غنيم" أن الهدف الأسمى هو الاستدامة وتوفير فرص عمل مباشرة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأولوية في التشغيل وفرص العمل لأبناء الفيوم، موجهاً بسرعة الانتهاء من مراجعة العقود، وتسريع وتيرة الإجراءات، للبدء في تنفيذ المجمع الصناعي.

​من جانبهم، أعرب وفد مجموعة "السويدي" عن تقديرهم البالغ للجهود المبذولة من محافظ الفيوم في دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدين التزام المجموعة بالبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، بما يضمن سرعة دخول المجمع الصناعي حيز الخدمة وتحقيق أهدافه المرجوة، موضحين أن المشروع هو عبارة عن مجمع صناعي لإنتاح المكونات الكهربائية وضفائر السيارات، ومن المنتظر أن يوفر ألفي فرصة عمل مباشرة، ونحو 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة في مختلف التخصصات.