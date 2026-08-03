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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: المصريون بالخارج شريك رئيسي في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القدرات الاستثمارية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.


وأوضح" مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبيرة، ولا يقتصر دورهم على تحويلات النقد الأجنبي، بل يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح قنوات استثمارية جديدة، الأمر الذي  يتطلب تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والحوافز التي تشجعهم على ضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية.

توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج


وأضاف عضو النواب أن توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج سيسهم في تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات الإدارية، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ودعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ورشة العمل "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تطوير مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات تشريعية ورقمية، وتوفير حوافز وضمانات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدايةً من التعرف على الفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات الرعاية اللاحقة، لافتًا إلى إتاحة منصة "تأسيس" الإلكترونية، مع استهداف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى 3 أيام . 

مجلس النواب المستثمرين الحكومة الاستثمار الوزارة النواب

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