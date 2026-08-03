محافظ القاهرة: العقار المجاور لمدرسة الأورمان بالمرج سليم إنشائيًا.. وإعادة السكان مرة أخرى

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعاملت على الفور مع البلاغ الوارد بشأن وجود تصدع بأحد العقارات الكائنة بجوار مدرسة الأورمان بمنطقة العزبة البيضاء بحى المرج.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم الدفع باللجنة الهندسية الثلاثية للعقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة الشرقية لإجراء المعاينة والفحص على الطبيعة، حيث انتهت اللجنة إلى أن العقار محل البلاغ سليم إنشائيًا، كما تبين سلامة العقار المجاور له، وأن ما تم تداوله بشأن وجود انفصال بين العقارين لا يمثل أي خطورة على السلامة الإنشائية لهما أو على حياة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه، فى ضوء التقرير الفني الصادر عن اللجنة الهندسية، تمت إعادة السكان إلى منازلهم بعد التأكد من سلامة العقارين .

وشدد محافظ القاهرة على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع أى بلاغ يتعلق بسلامة العقارات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة فورية، مع الاعتماد على التقارير الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية المختصة لاتخاذ القرار الذي يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.