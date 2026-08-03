خلي بالك من نفسك لـ السقا وياسمين يتصدر شباك التذاكر في السعودية

واصل فيلم «خلى بالك من نفسك»، بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز تحقيق إيرادات قوية فى شباك التذاكر السعودى، بعدما تصدر قائمة الأفلام العربية، محققًا إجمالى إيرادات بلغ 10.6 مليون ريال سعودى خلال أول 10 أيام من عرضه، مقابل بيع 216.1 ألف تذكرة، وفق أحدث بيانات شباك التذاكر بالمملكة.

وحقق الفيلم خلال أسبوعه الثانى إيرادات قرابة نحو 6.7 مليون ريال سعودى، مقابل بيع 141 ألف تذكرة، ليواصل الحفاظ على صدارة الإيرادات بين الأفلام العربية المعروضة فى دور السينما السعودية.

أبطال الفيلم:

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا كل من لبلبة، ومحمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثى، وإخراج معتز التونى.