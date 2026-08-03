كام ثانية والدنيا كلها اتقلبت.. الفنانون عن زلزال الفجر: الحمد لله جت سليمة

حالة من الذعر عاشها المواطنون خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد الهزة الأرضية التي شعر بها سكان عدد من المحافظات، إثر وقوع زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بعد 38 كيلومترًا من مدينة السويس، ما أثار حالة من القلق والترقب لوقوع توابع خلال الساعات التالية.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع الزلزال عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كل منهم عن اللحظات التي عاشها أثناء الهزة.

وكتب الفنان أحمد العوضي: "هزة أرضية إنما إيه خراب"، في إشارة إلى قوة الزلزال التي شعر بها.

أما الفنان باسم سمرة، فحاول طمأنة متابعيه بروحه الساخرة، قائلاً: "ده زلزال عادي يا حبيب أخوك.. كمل نوم عندك بصمة الصبح".

فيما كشف الفنان ياسر جلال أنه استيقظ بسبب الهزة، وكتب: "أنا كنت نايم وصحيت على الهزة.. ربنا يسترها ويسلم يارب".

وعبّر الفنان عصام السقا عن حالة الخوف التي انتابت المواطنين، قائلاً: "كام ثانية والدنيا كلها اتقلبت.. ناس قامت من نومها مفزوعة وقلوب كتير وقفت من الخوف".

كما اكتفى الفنان محمد رمضان بالتعليق قائلاً: "الحمد لله جت سليمة"، معبرًا عن ارتياحه لمرور الهزة دون أضرار كبيرة.

ومن جانبه، حرص السيناريست عمرو محمود ياسين على طمأنة الجمهور، موضحًا: "محدش يقلق من التوابع لأنها بتكون أقل حدة من الزلزال الرئيسي".

وأثارت الهزة الأرضية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الزلزال اهتمامات المستخدمين، وتبادل المواطنون تجاربهم مع لحظة وقوعه، في الوقت الذي دعا فيه كثيرون إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة فيما يتعلق بتوقعات الهزات الارتدادية.