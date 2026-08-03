محافظ الفيوم يتابع تداعيات الزلزال ويؤكد استقرار الأوضاع

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التداعيات والآثار المحتملة للهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد الليلة الماضية، موجهاً برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، وجاهزية فرق الإغاثة، ومراجعة المنشآت الحيوية للتأكد من عدم تضررها.

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اطمأن "غنيم" عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، على استقرار الأوضاع بجميع أنحاء المحافظة، مشدداً على ضرورة الانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجالس المدن والمديريات الخدمية، لرصد أي طارئ والتعامل الفوري معه، حيث لم يتم حتى الآن تلقي أي بلاغات من المواطنين بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

ووجه محافظ الفيوم، جميع رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، بالمرور الميداني وفحص المنشآت الحيوية، والمدارس، والمستشفيات، ودور العبادة، للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالهزة الأرضية، كما وجه بمراجعة شبكات المرافق والتنسيق مع قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، والغاز الطبيعي" للتأكد من عدم وجود أي تسريبات أو أعطال ناتجة عن الهزة.

​وشدد "غنيم" على ضرورة جاهزية الخط الساخن وغرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين على مدار الساعة وسرعة الاستجابة لها، لافتاً إلى أنه يتم تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على الأرقام 0842168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.