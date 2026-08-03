القومي للبحوث الفلكية يرصد 5 توابع لزلزال الفجر

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم الإثنين أعقبته عدة هزات ارتدادية طبيعية، مشيرًا إلى أن المعهد رصد حتى الآن 5 توابع.

وقال نبوي، في تصريحات لصباح الخير يا مصر، إن أي زلزال كبير تصاحبه في العادة توابع متفاوتة الشدة، موضحًا أن الهزات التي تم رصدها حتى الآن تُعد بسيطة ولا تدعو للقلق، وتخضع للمتابعة المستمرة من جانب محطات الرصد التابعة للمعهد.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد أعلن تسجيل هزة أرضية في تمام الساعة 3:03 صباحًا.

وأوضح المعهد أن الهزة شعر بها عدد من المواطنين في عدة محافظات، فيما لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مؤكدًا استمرار متابعة النشاط الزلزالي وإصدار البيانات الرسمية حال وجود أي مستجدات.

