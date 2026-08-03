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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتعزيز الصناعة الوطنية.. الإنتاج الحربي يستعرض قدراته التصنيعية أمام السفير الكوري الجنوبي

الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
كريم الخطيب

تواصل وزارة الإنتاج الحربي توسيع شراكاتها الدولية مع كبرى الدول الصناعية، بما يدعم نقل الخبرات، ورفع كفاءة الصناعات الوطنية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية لشركاتها، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصناعية المستدامة.

وفي إطار توجيهات الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالانفتاح على الشراكات مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، استقبل المهندس مصطفى عامر، المشرف على القطاعات الحكومية بوزارة الإنتاج الحربي، بحضور المهندس وفيق مجدي شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والمهندس باسم حسن سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، السيد كيم وان جونج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على القدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي.

رحب مسؤولو الوزارة بالسفير الكوري الجنوبي والوفد المرافق، وقدموا له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدين حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطيد علاقات التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.


واستهل الوفد زيارته بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، حيث شاهد فيلمًا تسجيليًا استعرض تاريخ المصنع، وإمكاناته التصنيعية والتكنولوجية، وأبرز منتجاته العسكرية، أعقبه جولة ميدانية داخل خطوط الإنتاج، اطلع خلالها على مراحل إنتاج وتجميع وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة، واستمع إلى شرح حول منظومة العمل وتطبيق أحدث أساليب التصنيع ومعايير الجودة.


كما تعرف الوفد على عدد من المنتجات الرئيسية التي ينتجها المصنع، وفي مقدمتها راجمة الصواريخ “رعد 200” والمركبة المدرعة “سينا 200” و مركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" ،  ويضطلع بدور محوري في إنتاج وإصلاح وتطوير الدبابات والمركبات المدرعة لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة، اعتمادًا على كوادر فنية متخصصة وتكنولوجيات تصنيع متقدمة.


وعقب ذلك، توجه الوفد إلى شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، حيث شاهد فيلمًا تعريفيًا تناول تاريخ الشركة ودورها في دعم منظومة التصنيع العسكري، إلى جانب إمكاناتها الإنتاجية والتكنولوجية، أعقبته جولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج وورش التجميع النهائي، اطلع خلالها على مراحل تصنيع وتجميع عدد من المنتجات العسكرية الاستراتيجية.


واستمع الوفد إلى شرح حول أبرز منتجات الشركة، والتي تشمل المدافع الثقيلة والمتوسطة بمختلف الأعيرة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يمثل أحد المكونات الاستراتيجية الأساسية في تصنيع المعدات القتالية والدفاعية، بما في ذلك الدبابات والمركبات المدرعة.
كما اطلع الوفد على جهود الشركة في تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية من خلال تصنيع العديد من المنتجات المدنية والهندسية، من بينها ألواح الصلب المدرفلة على الساخن والبارد، وعروق البليت للحديد، ومكونات مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ، والتي يتم إنتاجها وفقًا لأعلى معايير الجودة؛ بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ودعم خطط التنمية الشاملة.
وفي ختام الزيارة، أكد المهندس مصطفى عامر أن وزارة الإنتاج الحربي تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجانب الكوري الجنوبي، بما يدعم نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتطورة لشركات الإنتاج الحربي، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على المنافسة.
من جانبه، أعرب السفير الكوري الجنوبي كيم وان جونج عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما شاهده من إمكانات صناعية متقدمة وخبرات فنية متميزة داخل شركات الإنتاج الحربي، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في المجالات الصناعية والتكنولوجية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، والحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون الصناعي والتكنولوجي، بما يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

الإنتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي الصناعية

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