بعد ظهوره بملابس الجيش في أحدث حفلاته.. وائل كفوي: كبير إنت يا لبنان

نشر الفنان وائل كفوري، صور من آخر حفلاته، وهو يرتدي ملابس الجيش اللبناني .

وعلق علي الصورة قائلًا: لبنان، الله بأرضك تجلى، بشوفك سلام وجيش وين ما كان، بشوفك محبة وخير من الله، بشوفك دني، إنت الدني كلها، شو كبير، شو كبير إنت يا لبنان"

احدث اغاني وائل كفوري:

وعلى صعيد آخر، يواصل وائل كفوري الترويج لأحدث أعماله الغنائية “ما في غيرا”، والتي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” إلى جانب مختلف المنصات الموسيقية.

وتحمل الأغنية توقيع الشاعر أحمد ماضي، فيما وضع ألحانها طارق أبو جودة، وتولى عباس صباح مهمة التوزيع الموسيقي، بالإضافة إلى الميكس والماستر