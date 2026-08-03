استقرار حالة البحر وفتح جميع الشواطئ بمطروح

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح استقرار حالة البحر وعودة الأوضاع البحرية إلى طبيعتها، مما سمح بإعادة فتح جميع الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين واستئناف السباحة، بعد التأكد من توافر عوامل السلامة.

متابعة حالة البحر

وأكدت رئاسة المدينة أن فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ يواصلون متابعة الحالة على مدار اليوم، مع استمرار رفع الرايات والإرشادات وفقًا لحالة البحر، لضمان سلامة رواد الشواطئ.

ودعت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة إلى الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، والسباحة داخل المناطق المخصصة فقط، وعدم تجاوز حدود الأمان، حفاظًا على سلامتهم.

وأشارت إلى أن حالة البحر تخضع للمتابعة المستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث أي تغيرات في الأحوال البحرية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين.