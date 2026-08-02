وسط حزن الأهالي.. تحرك جثامين ضحايا حادث الغرق في مطروح إلى الفيوم

غادرت جثامين شباب محافظة الفيوم الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم غرقًا في مياه البحر بمحافظة مطروح، مشرحة مستشفى مطروح العام، في طريقها إلى مسقط رأسهم بالفيوم ، عقب انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

انتشال جثمان الشباب

كانت فرق الإنقاذ قد نجحت في انتشال جثامين الضحايا الثلاثة بعد عمليات بحث استمرت لساعات، حيث تم إيداعهم مشرحة مستشفى مطروح العام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وسُلِّمت الجثامين إلى ذويهم، الذين اصطحبوها إلى محافظة الفيوم، استعدادًا لتشييعها ودفنها في مسقط رأسهم، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على أسرهم وأهالي القرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض ثلاثة شباب من أبناء عزبة محمد يوسف التابعة لمركز سنورس للغرق أثناء الاستحمام بأحد شواطئ محافظة مطروح، هم يحيى مفتاح (21 عامًا)، وعبد الله ربيع، ومحمد عبد التواب (20 عامًا)،

واستكملت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأذنت بدفن الجثامين عقب انتهاء التحقيقات والمعاينات الأولية.