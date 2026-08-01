بالأسماء | مصرع شابين غرقًا بمطروح.. واستمرار البحث عن ثالث



لقي ثلاثة شباب من أبناء محافظة الفيوم مصرعهم غرقًا، أثناء الاستحمام بأحد شواطئ محافظة مطروح، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثماني اثنين منهم، وتواصل جهودها للعثور على الجثمان الثالث.

بلاغ بالحادث

وتلقت الأجهزة المختصة بمحافظة مطروح بلاغًا يفيد بغرق ثلاثة شباب في مياه البحر، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال جثماني الشابين يحيى مفتاح (21 عامًا) وعبد الله ربيع، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى مطروح تحت تصرف جهات التحقيق.

في المقابل، تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث والتمشيط بمحيط موقع الحادث لانتشال جثمان الشاب الثالث، محمد عبد التواب (20 عامًا)، وسط متابعة من الجهات المعنية.

وكشفت التحريات الأولية أن الشباب الثلاثة من أبناء عزبة محمد يوسف التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكانوا يستحمون في البحر قبل أن تجرفهم المياه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، مع استمرار عمليات البحث عن الجثمان الثالث.