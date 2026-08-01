مدير ازهر مطروح يتفقد امتحانات «الدور الثاني» للشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات

تفقد الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وامتحانات شهادات التعليم النوعي القراءات بمراحلها الثلاث تجويد وعالية وتخصص «للدور الثاني» للعام الدراسي 2025 / 2026م، بمنطقة مطروح الأزهرية.

جولة بعدد من المعاهد

حيث شملت الجولة لجان «بنين مطروح الإعدادية» المشتركة و«قراءات مطروح» المشتركة بمجمع معاهد علم الروم، للاطمئنان على سلاسة الامتحانات ومطابقتها للمعايير والالتزام بالضوابط المقررة من قطاع المعاهد الأزهرية.

انضباط اللجان

وأكد رئيس المنطقة أن الغرفة المركزية بمنطقة مطروح الأزهرية تتابع الموقف لحظة بلحظة للتعامل الفوري مع أي عقبات مشيداً بمستوى الانضباط والتعاون التام بين كافة القائمين على أعمال الامتحانات من رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين ومتمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والتميز.

كما تفقد الشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام المنطقة لشئون التعليم، عدد من لجان إدارة مطروح التعليمية، شملت لجنة مجمع «عمر بن عبد العزيز» الابتدائية التي تضم معاهد (خالد بن الوليد- سملا- علوش)، للاطمئنان على سير العمل وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب.

واستقبلت المنطقة (٢٢) لجنة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بإجمالي ٩٤٧ تلميذا وتلميذة، بالمرحلة الابتدائية، ٦٠٧ طالبًا وطالبة، بالمرحلة الإعدادية، إضافة إلى استقبال لجنة شهادات القراءات بإجمالي ٦٩ طالبًا وطالبة، بمراحلها الثلاث تجويد وعالية وتخصص.