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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع الأمواج يغلق 3 شواطئ مفتوحة بمرسى مطروح وتحذيرات للمصطافين

ارتفاع الأمواج بمطروح
ارتفاع الأمواج بمطروح
ايمن محمود
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، غلق عدد من الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين ومنع السباحة بها، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين.

شواطي مغلقة

وأوضحت رئاسة المدينة أن قرار الغلق يشمل شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع رفع الرايات الحمراء التي تحظر نزول البحر، مؤكدة أن القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لحالة البحر وارتفاع الأمواج.

شواطي  امنه

وفي المقابل، تستمر الشواطئ الآمنة في استقبال المصطافين، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، وسط انتشار فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ لضمان سلامة الرواد.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن متابعة الأحوال البحرية تتم على مدار اليوم، وأن قرارات فتح أو غلق الشواطئ تخضع لتقييم مستمر وفقًا لحالة البحر، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.

وناشدت رئاسة المدينة جميع المصطافين الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ والرايات التحذيرية، وعدم النزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة خارج المناطق المخصصة، مشددة على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات .

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