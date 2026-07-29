بعد يوم واحد من إعادة فتحها.. مرسى مطروح تعيد غلق 3 شواطئ بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، إعادة غلق عدد من الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين، بعد يوم واحد فقط من إعادة فتحها، وذلك عقب تجدد ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

وأوضحت رئاسة المدينة أن قرار منع السباحة يشمل شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع رفع الرايات الحمراء بهذه الشواطئ، ومنع نزول البحر بها لحين تحسن الأحوال البحرية واستقرار الأمواج.

شواطي مفتوحة

وفي المقابل، تستمر الشواطئ الآمنة في استقبال المصطافين بصورة طبيعية، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، مع تواجد فرق الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ لمتابعة الحالة وتأمين الرواد.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن قرارات فتح أو غلق الشواطئ تُتخذ وفقًا للمتابعة المستمرة لحالة البحر، وبناءً على تقييم مستوى الأمواج ومدى توافر عوامل الأمان، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشدت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ والرايات التحذيرية، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة، والالتزام بالسباحة داخل الشواطئ المسموح بها فقط، مؤكدة أن سلامة المصطافين تأتي في مقدمة الأولويات.