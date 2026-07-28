وفاة طالب الثانوية العامة غرقا بمطروح قبل ساعات من إعلان النتيجة

شهدت محافظة مطروح واقعة مأساوية، بعد وفاة طالب ثانوية عامة قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

حيث توفى يوسف .م 16 عام غرقًا بأحد شواطئ مطروح وتم نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف النيابةالعامة ومفتش الصحة، .

محاولة إنقاذ شخص

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الطالب يوسف .م تعرض للغرق أثناء محاولته إنقاذ عدد من الأشخاص، حيث تمكن آخرون من النجاة، إلا أن الأمواج جرفته قبل إنقاذه.

وأشارت المعلومات إلى أن الفقيد هو الابن الوحيد لوالديه، ولديه شقيقة واحدة فقط، ما زاد من حالة الحزن التي خيمت على أسرته وأصدقائه وأهالي المحافظة.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين زملاء الطالب ومعارفه، الذين نعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين حسن خلقه وسيرته الطيبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.