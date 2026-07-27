لليوم الرابع.. استمرار غلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، استمرار غلق عدد من الشواطئ المفتوحة لليوم الرابع على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.

غلق شواطئ

وأكدت رئاسة المدينة أن قرار منع السباحة لا يزال ساريًا على شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، بسبب ارتفاع الأمواج، مع استمرار رفع الرايات الحمراء التي تحظر نزول البحر، مطالبة المصطافين بالالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ ومسؤولي الشواطئ.

شواطى امنه

وفي المقابل، تواصل الشواطئ الآمنة استقبال الزائرين بصورة طبيعية، وتشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، بالإضافة إلى المنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، وسط انتشار فرق الإنقاذ لمتابعة الحالة وتأمين المصطافين.

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح أن متابعة الأحوال البحرية تتم على مدار الساعة، ويتم اتخاذ قرارات فتح أو غلق الشواطئ وفقًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشدت رئاسة المدينة المواطنين وزائري المحافظة عدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة، والالتزام بالسباحة داخل الشواطئ المسموح بها فقط، مع اتباع الرايات التحذيرية وتعليمات فرق الإنقاذ، مؤكدة أن سلامة وأرواح المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات حتى استقرار الأحوال البحرية.