بالأسماء.. نتيجة الثانوية الأزهرية بمطروح وقائمة الأوائل

أعلنت منطقة مطروح الأزهرية رسمياً، ، نتيجة امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي بقسميها «العلمي والأدبي»، كاشفًة عن قائمة الطلاب الأوائل على مستوى الإدارة المركزية، ومقدمًة أصدق التهاني لكافة الطلاب الناجحين.

تتهنئة للأوائل

أعرب الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن بالغ سعادته واعتزازه بهذا التفوق المشرف لأبنائه الطلاب، مؤكدًا أنهم يمثلون نموذجًا يُقتدى به في الجد والاجتهاد والمثابرة.

وتقدّم والشيخ عبد الرازق الباجوري، مدير عام الإدارة العامة لشئوون التعليم، بخالص التهاني والتبريكات للطلاب الأوائل وعموم الطلاب الناجحين، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم الجامعية المقبلة.

وثمّنت قيادتا المنطقة الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تبذلها الكوادر التدريسية والهيئات التعليمية في كافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة، مؤكدتين أن إخلاص المعلمين والمعلمات وعطاءهم المستمر كان الركيزة الأساسية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وحصد هذه النتائج الطيبة والمشرفة.

وفي السياق ذاته، وجّهت قيادات المنطقة تحية إجلال وتقدير لأولياء أمور الطلاب؛ لقاء رعايتهم الدائمة وجهودهم المباركة في تهيئة البيئة الملائمة لأبنائهم لتحقيق هذا التميز، مشددين على أن هذا الإنجاز يعكس بصدق مدى التكامل الفاعل والتعاون المثمر بين البيت والمؤسسة الأزهرية العريقة.