قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق نار جماعي في أريزونا
لن ننساكم.. رئيس الوزراء الإسباني يرد على طفلة من غزة برسالة إنسانية
الببتيدات تدخل مرحلة جديدة في العلاجات.. وتحذير من الاستخدام غير المنضبط
احذر .. الحبس 7 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه عقوبة القيادة تحت المخدر
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات
فورد إكسبيديشن Tremor.. بتصميم SUV كبيرة الحجم
صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية
أصبحت ناقلتنا الآن.. ترامب يثير الجدل بصورة على متن ناقلة نفط إيرانية
تراجع حاد في أسعار النفط مع انحسار التوترات بين أمريكا وإيران
الرقابة على الصادرات والواردات: حبس وغرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص
ترامب يؤجل ضربة واسعة لإيران: مخزون الذخائر الأمريكية يفوق الاحتياجات
أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية الأزهرية

محافظ بني سويف والطالب المتفوق
محافظ بني سويف والطالب المتفوق

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اتصالًا هاتفيًا بالطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، ابن محافظة بني سويف، لتهنئته بحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي – دمج) للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة 81.19%، معربًا عن خالص تهانيه له ولأسرته، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التعليمية.

وخلال الاتصال، حرص المحافظ على التحدث مع والدة الطالب، وقدم لها خالص التهنئة، مشيدًا بما بذلته من جهد ورعاية ودعم كان له بالغ الأثر في رحلة تفوق نجلها، مؤكدًا أن الأسرة الداعمة تمثل الركيزة الأساسية في صناعة النجاح، وأن ما حققه عبد الرحمن يعد ثمرة للصبر والاجتهاد والإيمان بقدرات الأبناء.

كما تحدث المحافظ مع الطالب، مهنئًا إياه بهذا الإنجاز المتميز، ومتمنيًا له المزيد من النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية، مؤكدًا أن محافظة بني سويف تفخر بأبنائها المتفوقين، وأن قصص نجاحهم تمثل مصدر إلهام لكل الشباب، خاصة النماذج التي استطاعت تجاوز التحديات بالإرادة والعزيمة.

وأشاد المحافظ بما تحلى به الطالب من إصرار ومثابرة، رغم معاناته من إعاقة أثرت على عصب اليدين، مؤكدًا أن ما حققه يجسد قدرة ذوي الهمم على تحقيق التميز متى توافرت الإرادة والعزيمة والدعم الأسري، وأنهم شركاء فاعلون في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

كما أثنى المحافظ على الأسرة التي قدمت نموذجًا مشرفًا في الاهتمام بالتعليم، حيث تضم ثلاثة من الأبناء في التعليم الأزهري، من بينهم شقيقة الطالب التي حققت عام 2020 المركز الثاني على مستوى محافظة بني سويف، وهو ما يعكس حرص الأسرة على غرس قيم التفوق والاجتهاد في أبنائها، رغم التحديات، لتقدم نموذجًا مشرفًا للأسرة المصرية التي تؤمن بأن التعليم هو الطريق الحقيقي للنجاح وصناعة المستقبل.

وهنأ محافظ بني سويف كذلك المنطقة الأزهرية ببني سويف، مثمنًا جهود قياداتها ومعلميها في رعاية الطلاب وصقل مواهبهم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، ويعكس المستوى المتميز للتعليم الأزهري بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين ودعم ذوي الهمم، وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن النماذج المضيئة من أبناء بني سويف تؤكد أن الإرادة الصادقة والعمل الجاد قادران على تجاوز التحديات وصناعة النجاح، وأن المحافظة ستظل داعمة لكل أبنائها المتفوقين، تقديرًا لما يحققونه من إنجازات ترفع اسم بني سويف في مختلف المحافل.

بني سويف الثانوية الازهرية محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

تنسيق الثانويه الازهريه 2025

الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

سعر الذهب

بعد تخطيه 6000.. تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب وعيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد