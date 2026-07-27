محافظ بني سويف يهنئ الثاني على الجمهورية بالثانوية الأزهرية

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اتصالًا هاتفيًا بالطالب عبد الرحمن محمد عبد الستار حسن، ابن محافظة بني سويف، لتهنئته بحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي – دمج) للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة 81.19%، معربًا عن خالص تهانيه له ولأسرته، ومتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التعليمية.

وخلال الاتصال، حرص المحافظ على التحدث مع والدة الطالب، وقدم لها خالص التهنئة، مشيدًا بما بذلته من جهد ورعاية ودعم كان له بالغ الأثر في رحلة تفوق نجلها، مؤكدًا أن الأسرة الداعمة تمثل الركيزة الأساسية في صناعة النجاح، وأن ما حققه عبد الرحمن يعد ثمرة للصبر والاجتهاد والإيمان بقدرات الأبناء.

كما تحدث المحافظ مع الطالب، مهنئًا إياه بهذا الإنجاز المتميز، ومتمنيًا له المزيد من النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية، مؤكدًا أن محافظة بني سويف تفخر بأبنائها المتفوقين، وأن قصص نجاحهم تمثل مصدر إلهام لكل الشباب، خاصة النماذج التي استطاعت تجاوز التحديات بالإرادة والعزيمة.

وأشاد المحافظ بما تحلى به الطالب من إصرار ومثابرة، رغم معاناته من إعاقة أثرت على عصب اليدين، مؤكدًا أن ما حققه يجسد قدرة ذوي الهمم على تحقيق التميز متى توافرت الإرادة والعزيمة والدعم الأسري، وأنهم شركاء فاعلون في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

كما أثنى المحافظ على الأسرة التي قدمت نموذجًا مشرفًا في الاهتمام بالتعليم، حيث تضم ثلاثة من الأبناء في التعليم الأزهري، من بينهم شقيقة الطالب التي حققت عام 2020 المركز الثاني على مستوى محافظة بني سويف، وهو ما يعكس حرص الأسرة على غرس قيم التفوق والاجتهاد في أبنائها، رغم التحديات، لتقدم نموذجًا مشرفًا للأسرة المصرية التي تؤمن بأن التعليم هو الطريق الحقيقي للنجاح وصناعة المستقبل.

وهنأ محافظ بني سويف كذلك المنطقة الأزهرية ببني سويف، مثمنًا جهود قياداتها ومعلميها في رعاية الطلاب وصقل مواهبهم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء المحافظة في مختلف المراحل التعليمية، ويعكس المستوى المتميز للتعليم الأزهري بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين ودعم ذوي الهمم، وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن النماذج المضيئة من أبناء بني سويف تؤكد أن الإرادة الصادقة والعمل الجاد قادران على تجاوز التحديات وصناعة النجاح، وأن المحافظة ستظل داعمة لكل أبنائها المتفوقين، تقديرًا لما يحققونه من إنجازات ترفع اسم بني سويف في مختلف المحافل.