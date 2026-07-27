الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق نار جماعي في أريزونا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي استهدف حشداً من الأشخاص في وسط مدينة توسان بولاية أريزونا، وذلك بعد إصابته برصاص عناصر الأمن أثناء محاولته الفرار من موقع الحادث.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إصابة 9 أشخاص في الهجوم الذي وقع فجر الأحد، نحو الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، بعدما أطلق مسلح النار بشكل عشوائي على تجمع من المواطنين في وسط المدينة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" عن شرطة توسان، فقد تدخلت قوات الأمن فور وصولها إلى المكان، واستخدمت أسلحتها النارية لإيقاف المشتبه به، ما أدى إلى إصابته قبل إلقاء القبض عليه.

وأصيب الضحايا التسعة بجروح وصفت بالخطيرة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقل المشتبه به أيضاً إلى المستشفى وهو في حالة حرجة بعد إصابته خلال العملية الأمنية.