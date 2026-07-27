مجلس الصحفيين: نواجه تجاوزات الصحف التي تضر بالمهنة أو تنتهك حقوق الزملاء

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، عن مراجعة ملفات جميع الصحف المتقدمة للقيد، وتبين وجود حالات فصل متكررة في بعض الصحف، وقرر المجلس إخطارها لتوفيق أوضاعها، والتسوية مع الزملاء المفصولين من خلال النقابة.

كما تبين عدم سداد عددٍ من الصحف لمستحقات النقابة المالية، ويهيب المجلس بجميع الصحف سرعة سداد المتأخرات المستحقة للنقابة حرصًا على الحقوق المتبادلة بما يمكّن النقابة من أداء دورها تجاه الأعضاء.

واتضح أيضًا امتناع عددٍ من الصحف عن إرسال كشوف بأسماء الصحفيين المتدربين لديها، ويطالب المجلس جميع الصحف بإرسال هذه الكشوف إلى النقابة، مؤكدًا أنه لن يتم قبول القيد إلا من الصحف، التي تتقدم بأسماء المتدربين.

كذلك تبين عدم قيام عددٍ من الصحف بتسليم المستندات المالية، التي تثبت تطبيقها لمنظومة الشمول المالي، وصرف الأجور بانتظام للعاملين بها، ويهيب المجلس بجميع الصحف الحفاظ على حقوق الزملاء واستكمال أوراقها في هذا الشأن.

وبناء عليه قرر المجلس في اجتماعه، إرجاء فتح باب القيد إلى يوم 15 أغسطس المقبل، وذلك لمنح الفرصة لمعظم الصحف لتوفيق أوضاعها.

والمجلس إذ يؤكد حرصه على حقوق الزملاء الصحفيين المتدربين المرشحين للالتحاق بعضوية النقابة، فإنه يشدد في الوقت نفسه على التزامه بتطبيق قانون النقابة ولائحة القيد، وتأكيده على مواجهة أي تجاوزات ترتكبها أي صحيفة بما يضر بالمهنة، أو ينتهك حقوق الصحفيين.