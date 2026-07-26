محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

طمأن الفنان محمود عمرو ياسين الجمهور على الحالة الصحية لوالدته الإعلامية آيات أباظة، مؤكدًا أنها لا تزال في مرحلة العلاج، متمنيًا أن تستعيد عافيتها خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود عمرو ياسين، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» على هامش افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، إن والدته تمر حاليًا بمرحلة علاج، متابعًا: «إحنا لسه في مرحلة العلاج، ونفسي ربنا يقومها بألف خير، لأنها أهم حاجة في حياتي، والحياة بتبقى صعبة طول ما هي تعبانة، وأتمنى إن شاء الله تقوم بخير».

وعن مشاركته في المهرجان، أعرب محمود عمرو ياسين عن سعادته بتكريم جدته الفنانة شهيرة، مشيدًا أيضًا بتكريم عدد من كبار النجوم، من بينهم الفنانة إسعاد يونس، وأحمد عبد العزيز، وأحمد ماهر، مؤكدًا أن هذه التكريمات تمثل تقديرًا مستحقًا لقامات فنية كبيرة.

وتحدث محمود عمرو ياسين عن إمكانية تقديم السيرة الذاتية لجده الفنان الراحل محمود ياسين، مؤكدًا أن الأمر يمثل تحديًا كبيرًا، وقال: «تجسيد السيرة الذاتية للراحل محمود ياسين صعب جدًا، وأنا أخاف من هذه الخطوة بسبب المقارنة، هو شرف ليا طبعًا، لكن لا أظن أنني أستطيع تقديمها».

كما كشف عن تأثير انتمائه لعائلة فنية على مشواره، موضحًا أن الأمر منحه بعض المميزات في بداية الطريق، لكنه وضعه أيضًا تحت ضغط المقارنات، قائلاً: «انتمائي لعائلة فنية فادني في حاجات وظلمني في حاجات، لأن الناس بتبقى مستنية تشوف هل أنا أستحق ولا لأ، وبيدخلوني في مقارنات مع عمالقة زي الأستاذ محمود ياسين».

واختتم محمود عمرو ياسين حديثه بالتأكيد على رغبته في تقديم أدوار متنوعة، لأنه لا يحب أن يتم تصنيفه في نوع معين من الشخصيات، كما كشف عن تحضيره لمشروع فني جديد يتمنى خروجه إلى النور خلال الفترة المقبلة.