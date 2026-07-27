القبض على سائق توك توك ضرب سيدة وهددها بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى بالسب والضرب عليها ونجلتها والتلويح بسلاح أبيض حال معاتبتهما له لإصطدامه به بأحد الطرق بالإسكندرية .

بالفحص أمكن التوصل للقائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 25 الجارى وحال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم إصطدم بها قائد مركبة "توك توك - بدون لوحات معدنية" ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالسب والضرب و التلويح بسلاح أبيض كان بحوزته .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية"وقائدها (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية .