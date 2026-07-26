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مصطفى قمر: الفنانون يصنعون الموضة.. وأسعى للتواصل مع الجيل الجديد بأفكار عصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى قمر: الفنانون يصنعون الموضة.. وأسعى للتواصل مع الجيل الجديد بأفكار عصرية

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أكد الفنان مصطفى قمر أن صناع الفن والموسيقى لهم تأثير كبير في تشكيل الذوق العام وصناعة الموضة، مشيرًا إلى أن الإبداع الحقيقي لا يقتصر على مواكبة الاتجاهات المنتشرة، بل يمتد إلى ابتكار أفكار جديدة تفرض نفسها على الجمهور.

وأوضح مصطفى قمر، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، أنه يحرص خلال الفترة الحالية على تقديم أعمال تخاطب الأجيال الجديدة، خاصة جيل "زد" (Gen Z) وجيل "ألفا"، مع الحفاظ على هويته الفنية التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وقال مصطفى قمر إن الفنانين والمبدعين هم من يسهمون في صناعة الموضة والاتجاهات الفنية من خلال أفكارهم وأعمالهم، مؤكدًا أن الاعتماد فقط على تقليد ما هو رائج قد يفقد الفنان شخصيته وبصمته الخاصة.

وأضاف أن الفنان الناجح هو القادر على التطوير المستمر، وتقديم محتوى جديد يتناسب مع تغيرات العصر، دون أن يتخلى عن العناصر التي تميز أسلوبه الفني.
 

أفكار بصرية جديدة في الكليبات والأعمال المقبلة

وأشار إلى أنه يهتم بتقديم أفكار مختلفة في الكليبات الجديدة، سواء من حيث الصورة أو الأزياء أو أسلوب التصوير، بهدف الاقتراب من اهتمامات الشباب وتقديم شكل فني يتناسب مع تطورات العصر.

وأكد أن الحفاظ على التواصل مع الجمهور يتطلب التجديد المستمر، مع ضرورة وجود رؤية واضحة تجعل العمل يحمل شخصية الفنان وليس مجرد انعكاس للموضة الحالية.

ومن جانبها، أشادت الإعلامية إسعاد يونس بقدرة مصطفى قمر على الجمع بين التجديد والحفاظ على هويته الفنية، مؤكدة أن مشواره الطويل يعكس قدرته على التطور ومواكبة مختلف الأجيال.

مصطفى قمر إسعاد يونس صاحبة السعادة

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