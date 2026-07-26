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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة تزور مجلس الدولة لتهنئة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بتوليه رئاسة المجلس

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور مجلس الدولة لتهنئة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة المجلس
رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور مجلس الدولة لتهنئة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة المجلس
أمل مجدى

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مقر مجلس الدولة، لتقديم التهنئة إلى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس، كما حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للمرأة المستشارة ميادة عبد القادر، عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والمستشار محمد عافية، المستشار القانوني للمجلس.

وقدمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة التهنئة للمستشار محمود أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة أحد أعرق الصروح القضائية في مصر والعالم العربي، متمنية لسيادته التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية لخدمة العدالة والوطن.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال اللقاء على اعتزازها العميق وتقديرها البالغ لقضاء مجلس الدولة، باعتباره حصن الحقوق والحريات وملاذ المشروعية، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز التعاون المشترك مع مجلس الدولة في جميع المجالات، وتبادل الرؤى والخبرات.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره العميق للمستشارة أمل عمار والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية والدفاع عن مكتسباتها، وتعزيز وجودها ومشاركتها الفعالة في جميع المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وتطرق إلى تجربة عمل المرأة في قضاء مجلس الدولة، مؤكدًا أن قاضيات مجلس الدولة يمثلن إضافة كبيرة، وقيمة قانونية رفيعة في مجال العمل القضائي بصفة عامة، وفي مجلس الدولة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنهن يسهمن بكفاءة واقتدار، جنبًا إلى جنب مع قضاة المجلس، في إرساء دعائم الحق، وتحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، مما يثبت نجاح التجربة وجدارتهن باعتلاء منصة القضاء.

وأكد المستشار محمود أبو الدهب على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة بما يعود بالمنفعة على الأسرة والمجتمع المصري بأسره.

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