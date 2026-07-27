الببتيدات تدخل مرحلة جديدة في العلاجات.. وتحذير من الاستخدام غير المنضبط

أكدت الدكتورة رحاب أمين، استشاري التغذية، أن الببتيدات تُعد من المجالات الطبية الواعدة، حيث تتنوع أنواعها وتدخل في استخدامات علاجية متعددة لعدد من الأمراض، الأمر الذي دفع شركات الأدوية إلى زيادة اهتمامها بتطوير علاجات قائمة عليها.

وقالت خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن الببتيدات بدأت تُستخدم في بعض بروتوكولات علاج السمنة وفقدان الوزن، مشيرة إلى أن الأبحاث والتطورات العلمية قد تسهم في زيادة انتشار استخدامها خلال السنوات المقبلة.

تحقيق الفائدة المرجوة

وحذرت استشاري التغذية من الاستخدام غير المنضبط للببتيدات أو اللجوء إليها بطرق غير صحيحة، مؤكدة أهمية استخدامها تحت إشراف طبي متخصص لضمان تحقيق الفائدة المرجوة وتجنب أي آثار غير مرغوبة.