العلاج الحر بالجيزة: غلق وتشميع 114 منشأة طبية مخالفة وتحرير 16 محضرا لانتحال صفة طبيب

كثفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، بهدف إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور إسحق جميل إسحق وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وبمتابعة الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وقاد الحملات الدكتور رامي إبراهيم مدير إدارة العلاج الحر بصحة الجيزة، بمشاركة هيئة الدواء المصرية، ورؤساء الأحياء، وقطاعات الإشغالات والتراخيص، حيث استهدفت اللجان المرور على 168 منشأة طبية شملت: 21 عيادة تخصصية، و73 عيادة خاصة، و21 مركزًا طبيًا، و15 مركز علاج طبيعي، و21 معمل تحاليل، ومحلين للبصريات، ومستشفى واحدة.

وأسفرت الحملات عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، شملت تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع صادرًا من معالي محافظ الجيزة ووكيل وزارة الصحة، إلى جانب توجيه 23 إنذارًا لتوفيق الأوضاع وإزالة المخالفات، كما تم تحرير 16 محضرًا لانتحال صفة طبيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور إسحق جميل إسحق أن مديرية الشؤون الصحية بالجيزة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، والتصدي بكل حزم للممارسات المخالفة وأعمال النصب وانتحال صفة مزاولة المهن الطبية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

كما شدد على استمرار أعمال المتابعة والرقابة لضمان التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير ترخيص المؤسسات العلاجية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية داخل محافظة الجيزة.