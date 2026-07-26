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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تمهيد وتوسعة وتحسين كفاءة الطرق بالحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر

تجريد الطرق
تجريد الطرق
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر في تنفيذ أعمال صيانة وتمهيد ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بمختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار تواصل مدينة الحوامدية تنفيذ أعمال صيانة وإعادة الشيء لأصله بشارعي الجمهورية والصحافة بما يسهم في الحفاظ على كفاءة الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع الحيوية داخل المدينة.

وشهد مركز البدرشين تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد وتوسعة طريق قرية أبوصير بدءًا من كوبري المريوطية وحتى كوبري البلد والموقف بما يساهم في تحسين كفاءة المدخل الرئيسي للقرية وتيسير حركة المواطنين والمركبات إلى جانب استمرار أعمال تجريد ورفع الأتربة بالشوارع الرئيسية والداخلية بمدينة البدرشين والقرى التابعة لها بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة شبكة الطرق.

كما تضمنت الأعمال بمركز منشأة القناطر تنفيذ أعمال تجريد وتمهيد بطريق مدخل بهرمس إلى جانب استكمال أعمال تجريد طريق المناشي – الخطاطبة بزمام قريتي نكلا وأبوغالب وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جاهزيتها بما يحقق السيولة المرورية ويخدم المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال صيانة وتمهيد ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة مع تكثيف أعمال تجريد ورفع الأتربة وإعادة الشيء لأصله بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير شبكة طرق آمنة وميسرة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تجريد الطرق

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