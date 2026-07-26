انتشال جثة طفل مجهول الهوية غرق بالترعة الإبراهيمية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل غريق بحري كوبري منفلوط بالترعة الإبراهيمية بأسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود جثة طافية بحري كوبري منفلوط بالترعة الإبراهيمية.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتبين إنها لطفل يبلغ من العمر 15 عاما، مجهول الهوية .



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.