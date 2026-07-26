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الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يهدد بحرب أوسع: أي دعم لواشنطن سيُقابل برد مباشر

علم إيران
علم إيران
فرناس حفظي

لوّح الحرس الثوري الإيراني بإمكانية توسيع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة، مؤكدًا أن ما جرى مؤخرا "لم يكن حربا شاملة"، ومهددًا باستهداف أي دولة تقدم دعما عسكريا أو لوجستيا للولايات المتحدة.


وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، سردار حسين مقدم، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن واشنطن انتهكت التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، بعدما فتحت، بحسب قوله، مسارًا ملاحيًا بديلًا باتجاه سواحل سلطنة عُمان بدعم عسكري مكثف، في خطوة اعتبرها خرقًا للاتفاقات السابقة.


وأضاف أن القوات الإيرانية "في حالة جاهزية كاملة"، محذرًا من أن أي تجاوز جديد من جانب الولايات المتحدة سيقابل برد حاسم، مشيرًا إلى أن التحركات العسكرية الإيرانية الأخيرة جاءت ردًا محدودًا على ما وصفه بالاستفزازات، وليست حربًا شاملة.


وأكد مقدم أن إيران، إذا قررت خوض مواجهة واسعة، فإن طبيعة العمليات العسكرية والأهداف ونطاق الهجمات سيكون "أوسع وأكثر كثافة" مما شهدته المرحلة الماضية.


واتهم المتحدث إسرائيل بالسعي إلى إبقاء القوات الأمريكية في المنطقة لخدمة مصالحها، معتبرًا أنها تعتمد على "التضليل الإعلامي" لتحقيق هذا الهدف، كما زعم أن الأوضاع الداخلية في إسرائيل تعكس حالة من الانقسام وعدم الاستقرار، وأنها غير قادرة على مواجهة إيران بشكل منفرد.


وفي ختام تصريحاته، وجّه مقدم تهديدا مباشرا إلى بريطانيا ودول الخليج، مؤكدًا أن أي دولة تتيح للولايات المتحدة استخدام أراضيها أو قواعدها أو إمكاناتها العسكرية في أي هجوم ضد إيران، ستُعد "هدفًا مشروعًا"، مضيفًا أن طهران سترد "دون تردد" على كل من يشارك في أي عمل عسكري ضدها.

الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة إيران إسرائيل التحركات العسكرية الإيرانية

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