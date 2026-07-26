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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيادة المناطق الصناعية تعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار

صناعة وطنية
صناعة وطنية
أميرة خلف

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مواصلة الدولة التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يمثل أحد أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس رؤية واضحة تستهدف توطين الصناعة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.


وأشار "مسعود" في تصريح لـ "صدى البلد"، إلى أن ما تحقق من إنشاء 36 منطقة صناعية أسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تنويع الصناعات، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي


وأوضح عضو النواب أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، مؤكدًا أن التوسع الصناعي ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص عمل مستدامة، ورفع معدلات التصدير، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.


وتجدر الاشارة إلى أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.


وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميًا.

مجلس النواب إنشاء المناطق الصناعية المناطق الصناعية القطاع الصناعي صناعة

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