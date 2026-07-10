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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس غرفة القاهرة يشيد بتطور القطاع الصناعي ودعم الدولة لمناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
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أشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية أيمن العشري بالتطورات التي شهدها القطاع الصناعي المصري خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الجهود المبذولة لدعم الصناعة وتحسين مناخ الاستثمار أسهمت في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.

وقال العشري، في بيان اليوم الجمعة، إن الاهتمام الذي أولته الدولة للصناعة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي انعكس على حجم المشروعات والإجراءات الإصلاحية التي شهدها القطاع، بما دعم المنتج الوطني وساعد على زيادة قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن ما تحقق من توسع في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية عبر مختلف الآليات، يمثل خطوة مهمة في دعم المستثمرين الصناعيين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع ساعدا على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في النشاط الصناعي.

وأوضح أن ارتفاع أعداد الرخص الصناعية وسجلات التشغيل خلال السنوات الماضية يعكس تنامي النشاط الصناعي، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية الأساسية الصناعية ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأشاد العشري بجهود تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الارتقاء بجودة المنتج يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن برامج الدعم الفني والاستشارات المقدمة للمصانع، إلى جانب الاهتمام بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات، تمثل عوامل مهمة في تطوير أداء القطاع الصناعي.

وثمن رئيس غرفة القاهرة جهود إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الفنية، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، كما أشاد بالدور الرقابي الذي تقوم به أجهزة الدولة لضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة داخل المنشآت الصناعية.

وأكد العشري أن مجتمع الأعمال والغرف التجارية يواصلان دعم جهود التنمية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التوسع الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني.

رئيس غرفة القاهرة التجارية القطاع الصناعي الاقتصاد الوطني

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